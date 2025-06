Picchiano una donna al supermercato e vanno a fare merenda | denunciata baby gang a Napoli

Una scena di inaudita violenza si è consumata domenica pomeriggio nel quartiere Fuorigotta di Napoli: una baby gang di adolescenti ha picchiato brutalmente una donna al supermercato e, come se nulla fosse, si è diretta a fare merenda in una pasticceria. Un’aggressione che ha scioccato l'intera comunità, ora pronta a chiedere giustizia e a tutelare i più deboli. La vicenda mette in luce il triste fenomeno delle baby gang e la necessità di interventi efficaci per fermare questa escalation di violenza.

Hanno picchiato una donna in un supermercato poi, come se nulla fosse, sono andati a fare merenda in una pasticceria. Protagonisti dell'aggressione, avvenuta domenica pomeriggio nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, una baby gang di quattro ragazzi – il più piccolo ha dodici anni e il più grande sedici – e due ragazze di appena tredici anni. Stando a quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, a scatenare la violenza è stato il rimprovero della vittima, 59enne, per il tentativo del gruppetto di scavalcare la fila alla cassa. Da qui, uno spintone, poi calci alla schiena e, infine, la caduta violenta al suolo che ha provocato alla donna un trauma cranico.

