Picanello arrestato spacciatore | era ai domiciliari ma vendeva droga in strada

Nel cuore di Picanello, Catania, un arresto che fa riflettere sulla lotta contro lo spaccio. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato catturato mentre vendeva droga in strada, dimostrando come alcuni non rispettino le restrizioni imposte dalla legge. Questa vicenda evidenzia l'importanza delle operazioni di polizia per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dello spaccio. Restate aggiornati con DayItalianeWS!

Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Picanello di Catania per spaccio di droga ed evasione. L'uomo, che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in strada nei pressi della propria abitazione mentre cedeva della sostanza stupefacente. L'intervento degli agenti. Durante un normale controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti hanno notato un sospetto via vai di persone nei pressi di un condominio situato in via Wrzì.

