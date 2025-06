Piazze pro ayatollah a Parigi Berlino e Londra | le città nel mirino del terrore iraniano

Le piazze di Parigi, Berlino e Londra si trasformano in teatri di tensione, mentre il timore di attacchi iraniani si fa sempre più concreto. Mentre a Teheran si odono gride di protesta contro Khamenei e l’Irgc, le città europee sono nel mirino del terrore. Un clima di incertezza che richiede attenzione e approfondimenti: scopri di più abbonandoti al nostro sito.

Mentre a Teheran risuonavano i cori di "morte a Khamenei, morte all'Irgc" (Guardie della rivoluzione islamica) durante il fine settimana, numerose manifestazioni a sostegno della Repubblica.

In questa notizia si parla di: piazze - ayatollah - parigi - berlino

