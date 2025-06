Piazza Fontanesi l’attacco di FI | Il degrado in centro c’è da anni Soggetti violenti da allontanare

In piazza Fontanesi, cuore pulsante della città, il degrado e la violenza minacciano la vivibilità. Per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e commercianti, Forza Italia propone un piano incisivo: identificazione e allontanamento di soggetti violenti senza regolare permesso di soggiorno, incremento dei controlli serali e la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio. Solo con azioni decise si può restituire dignità a questa storica piazza.

" Identificazione e allontanamento di tutti i soggetti coinvolti negli episodi di violenza privi di regolare permesso di soggiorno, incremento dei servizi di polizia locale con pattugliamento serale e notturno nelle aree maggiormente a rischio e istituzione di un tavolo permanente con commercianti e residenti per monitorare la situazione sicurezza": è quanto chiesto dal coordinamento cittadino di Forza Italia, nelle persone di Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco, in seguito a quanto avvenuto venerdì sera in piazza Fontanesi. A mezzanotte in punto, un gruppo di ragazzi di origine straniera ha acceso in mezzo alla piazza i fuochi d’artificio, facendo anche scoppiare dei petardi sotto i tavoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it