Piastri-Norris prime scintille con scuse in casa McLaren E l' inglese perde colpi

Nel caos di Montreal, Norris e Piastri si sono scontrati, scatenando scintille e scuse in casa McLaren. L’inglese, ormai appannato, fatica a mantenere il passo, mentre l’australiano, vincitore del primo duello, mostra freddezza e determinazione nonostante la giovane età . Fortunatamente, nessuna conseguenza grave si prospetta, ma il confronto tra i due promette emozioni e sfide sempre più intense nel campionato di F1.

Il contatto avvenuto tra di loro a Montreal non porterà a conseguenze peggiori. Ma l'australiano, vittorioso nel primo duello interno, si è dimostrato più freddo del compagno, che ha più esperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Piastri-Norris, prime scintille (con scuse) in casa McLaren. E l'inglese perde colpi

