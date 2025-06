Piano Mattei Balla Amb Marocco | modello solido e d' interesse

Il Piano Mattei, innovativo e ambizioso, emerge come un modello solido di collaborazione tra Italia e Africa. Promuovendo un partenariato equo e sostenibile, questa iniziativa punta a rafforzare i legami con i paesi africani, ponendo le basi per un futuro più prospero e cooperativo. La visione condivisa dall’Ambasciatore Balla rappresenta un passo decisivo verso una nuova era di integrazione e sviluppo tra i continenti.

Roma, 16 giu. (askanews) - "Un piano solido che ha l'interesse dei paesi africani e costituisce la base per un partenariato equitativo tra Africa e Italia, un modello di partenariato che molti Paesi dovranno riprodurre per l'Africa". Così Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia e Presidente del Comitato esecutivo del World Food Programme, intervenuto alla seconda edizione di Connact Piano Mattei - Nuove energie tra Europa e Africa dal titolo "I progressi del Piano Mattei e il suo rapporto con la strategia UE del Global gateway". L'incontro ha visto ambasciatori, ministri, segretari e rappresentanti istituzionali di numerosi Stati africani confrontarsi con le istituzioni italiane e con i rappresentanti di alcune delle principali aziende del nostro Paese per capire insieme come favorire gli investimenti e rafforzare le connessioni tra l'Italia e l'Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net