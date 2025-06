Piano Estate fino al 30 giugno aperta la seconda finestra per le candidature delle scuole

Se sei una scuola interessata a partecipare al Piano Estate, questa è la tua occasione! La seconda finestra per le candidature è aperta fino alle 15 del 30 giugno, offrendo un'opportunità unica di ampliare le attività estive e valorizzare il percorso formativo degli studenti. Non perdere questa chance: scopri come aderire e rendere la tua scuola protagonista dell'estate!

Fino alle ore 15 del 30 giugno è aperta la seconda finestra per le candidature delle scuole al piano Estate. La prima si è chiusa il 13 giugno alle ore 15, alle ore 18 della stessa giornata si sono aperti i termini della seconda finestra temporale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

