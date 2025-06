Piano Estate 2025 | aperta la seconda finestra per le candidature delle scuole fino al 30 Giugno

Se sei dirigente scolastico o docente desideroso di potenziare l’offerta educativa durante l’estate, questa è la tua occasione! Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appena aperto una seconda finestra per le candidature al Piano Estate 2025, valida fino al 30 giugno alle ore 15:00. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di innovare e coinvolgere gli studenti, rendendo l’estate un momento di crescita e scoperta. Continua a leggere per scoprire come partecipare.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficialmente aperto una seconda finestra temporale per le candidature al Piano Estate 2025, rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali. Questa seconda fase, non prevista inizialmente, offre un’ulteriore opportunità di partecipazione agli istituti scolastici interessati, con scadenza improrogabile fissata alle ore 15:00 del 30 giugno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

