Pian Massiano | Meluso punta su Corsinelli per rinforzare il Perugia

pian Massiano si anima di voci e sussurri di mercato, con Meluso pronto a scommettere su Corsinelli per rafforzare il centrocampo del Perugia. La strategia è chiara: consolidare la rosa in vista del ritiro e puntare sulla qualità . Con trattative in fermento, l’ambiente biancorosso aspetta con entusiasmo le prossime mosse. E allora, il futuro dei grifoni si scrive anche tra questi accordi sotto traccia, pronti a rivoluzionare la squadra.

A Pian Massiano è tempo di accordi. Già questa settimana il diesse Meluso vorrebbe stringere e chiudere il primo acquisto per la prossima stagione. Il diesse ha dichiarato di voler consegnare a Cangelosi il 70-80 per cento della rosa per la data del ritiro. E questa potrebbe essere la settimana giusta per la prima operazione che sarà per il centrocampo. Ma se c’è aria di annuncio, è anche tempo di sondaggi, intese e trattative. E allora, il primo pensiero della società di Pian di Massiano va al terzino destro, operazione, anzi doppia operazione, da chiudere in fretta dopo le partenze di Mezzoni e Leo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pian Massiano: Meluso punta su Corsinelli per rinforzare il Perugia

