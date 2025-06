Photored continua il monitoraggio | quasi 600 passaggi col rosso in una settimana

Il Photored di Verona dimostra di essere un alleato efficace nella sicurezza stradale, con quasi 600 passaggi col rosso registrati in una sola settimana. La polizia locale conferma che, per il mese di giugno, non saranno applicate sanzioni, offrendo un’opportunità di migliorare la propria attenzione ai semafori. Tuttavia, a partire dal 2 luglio, le multe arriveranno puntuali, rafforzando l’impegno della città per una viabilità più sicura e responsabile.

