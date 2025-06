PEUGEOT E-208 GTi | l’eredità elettrica di un’icona sportiva presentata a Le Mans

Un evento esclusivo e ricco di emozioni, la presentazione della PEUGEOT E-208 GTi al circuito di Le Mans ha segnato il ritorno di un’icona sportiva rivisitata per il 2025. In questa occasione unica, tra sguardi attenti e parole d’ispirazione, Peugeot ha confermato il suo impegno nel coniugare tradizione e innovazione. La passione per le vetture sportive si rinnova, e questo modello promette di scrivere nuove pagine di eccellenza su strada e in pista.

Presso il sacro circuito della 24 Ore di Le Mans, è stata svelata un'icona sportiva del passato riveduta e corretta per il 2025: la PEUGEOT E-208 GTi. All'evento, riservato a media e appassionati nella fan zone del brand, sono intervenuti figure chiave: Alain Favey (CEO PEUGEOT), Jean-Marc Finot (CEO Stellantis Motorsport), Matthias Hossann (Responsabile Design PEUGEOT) e Paul Di Resta (pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies). Un tributo a 40 anni di storia, inaugurata nel 1984 con la leggendaria 205 GTi, oggi evoluta in chiave elettrica.

