PEUGEOT E-208 GTi | debutto alla 24 Ore di Le Mans

Il debutto della Peugeot E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans segna un importante passo avanti nell’evoluzione del brand, unendo passato e futuro in un’auto elettrica dal carattere sportivo autentico. Questa novità non solo celebra il DNA agonistico di Peugeot, ma apre anche una nuova era per la mobilità sostenibile. La domanda ora è: come si comporterà questa vettura nelle sfide più estreme?

(Adnkronos) – Il 13 giugno 2025, PEUGEOT ha riportato in scena la sigla GTi in versione completamente elettrica, svelando la nuova E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans. Una presentazione carica di significato, in un contesto profondamente legato al DNA sportivo del marchio, dove il pubblico ha potuto scoprire un modello che fonde storia

