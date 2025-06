petrolio e gas ancora in aumento primi rincari per la benzina borse in recupero

Il mercato energetico si riscalda nuovamente, con il petrolio e il gas che registrano primi segnali di aumento, influenzati dalle tensioni geopolitiche e dai recenti rialzi sui mercati finanziari. Nonostante la relativa calma dei mercati, i prezzi dei carburanti si preparano a riflettere questa nuova ondata di volatilità . Dopo...

Mercati per ora relativamente tranquilli, nonostante l’intensificrsi del conflitto tra Israele ed Iran. Petrolio e gas aprono con rialzi contenuti, dopo il balzo di venerdì scorso. Iil Brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, si scambia a Londra a poco meno di 75 dollari al barile, lo 0,8% in più rispetto a venerdì. Il gas è in rialzo del 2%, vicino ai 39 euro al megawattora. Istantanea la ricaduta sui prezzi dei carburanti: dopo due settimane la benzina torna sopra quota 1,7 eur olitro (media nazionale self service), il gasolio sopra 1,6. A preoccupare non sono tanto le fornitura iraniane, comunque non trascurabili (circa 3 milioni di barili al giorno), quanto le complicazioni per i transiti nell’area, in special modo se l’Iran dovesse bloccare lo stretto di Hormuz da cui passano circa il 20% delle forniture globali di petrolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it