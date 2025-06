Pestaggio a Crotone | identificati e denunciati i tre responsabili dell’aggressione

Una notte di paura scuote Crotone: un giovane di 24 anni viene brutalmente pestato nel centro città, lasciandolo in ospedale. La risposta rapida delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e denuncia dei tre responsabili, dimostrando che la sicurezza e la giustizia sono una priorità. La città si stringe intorno alla vittima, sperando in un futuro più sicuro per tutti.

Brutale aggressione in centro: 24enne finisce in ospedale dopo il violento pestaggio. Un nuovo episodio di violenza ha scosso la città di Crotone nella notte del 14 giugno, quando un giovane di 24 anni è stato vittima di un brutale pestaggio nel cuore del centro cittadino, nei pressi di un noto locale frequentato soprattutto durante il fine settimana. Grazie alle indagini tempestive e coordinate delle forze dell'ordine, i tre presunti responsabili, tutti 19enni già noti alle autorità per precedenti legati a reati in materia di droga, sono stati rapidamente identificati e denunciati a piede libero.

