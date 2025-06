Pescopagano invasa dai rifiuti Belli | Ma Lavanga si è dimenticato della sua posizione istituzionale?

Pescopagano si trova sommersa dai rifiuti, un’immagine che offusca il suo splendido paesaggio. Belli non ha dubbi: “La questione rifiuti è seria, ma il sindaco Lavanga si è dimenticato della sua posizione istituzionale.” Le responsabilità si moltiplicano, tra colpe politiche e mancanza di azioni concrete. La città ormai al collasso chiede interventi urgenti e un cambio di rotta, perché il problema dei rifiuti non può più aspettare.

"La questione rifiuti è seria, ma il sindaco Lavanga si è dimenticato della sua posizione istituzionale?" afferma Belli in merito all'emergenza rifiuti cittadina. "Le colpe sono tante, ma quelle politiche ancora di più. La città si è trovata oramai al collasso totale. La questione rifiuti.

