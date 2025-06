Pesci Piccoli 2 | la recensione – I The Jackal nuotano in un mare di idee

Immergersi nel mondo di "Pesci Piccoli 2" significa scoprire un mare di idee fresche e irresistibili, dove la comicità italiana si evolve con brillantezza e originalità. Prime Video continua a investire nella nostra creatività, offrendo contenuti che fanno ridere e riflettere. Dopo il successo della prima stagione, questa nuova avventura promette di consolidare il ruolo di Amazon come promotore di una comicità tutta italiana. È il momento di tuffarsi in questa nuova ondata di divertimento!

Prime Video continua con la produzione di serie italiane ad alto livello di creatività e risate. La prima stagione di Pesci Piccoli era stata l'apripista di questa nuova wave intrapresa da Amazon con lo scopo di valorizzare la commedia italiana attraverso nuovi format, mentre la recente " Il Baracchino " è stata la conferma effettiva che sono sulla buona strada. A distanza di un anno e mezzo dal debutto di Pesci Piccoli, la serie prodotta dai The Jackal torna con nuovi episodi e nuove (dis)avventure da raccontare. Nel cast tornano Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Ciro Priello, Aurora Leone e Martina Tinnirello.

