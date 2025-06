Pescano al largo di Marina di Pisa e si imbattono in uno squalo mako

Sabato scorso, come fanno spesso quando c'è bel tempo, Marzio e Fabio sono salpati dal porto di Marina di Pisa a bordo della barca di Manfredini.

Pisa, 16 giugno 2025 – Quella che doveva essere una normale battuta di pesca al tonno si è trasformata in qualcosa di decisamente fuori dall’ordinario. “Mai ci saremmo aspettati di imbatterci in uno squalo mako ”, raccontano Marzio Manfredini e Fabio Posarelli, due amici, pescatori amatoriali. Sabato scorso, come fanno spesso quando c’è bel tempo, Marzio e Fabio sono salpati dal porto di Marina di Pisa a bordo della barca di Manfredini. “Eravamo partiti alle otto – racconta Manfredini – e intorno alle undici ci trovavamo a circa 15 miglia dalla costa, ad una profondità di 100 metri. Avevamo calato quattro canne per pescare i tonni; quando una di queste ha cominciato a muoversi in modo strano ci siamo insospettiti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pescano al largo di Marina di Pisa e si imbattono in uno squalo mako

