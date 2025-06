Pesca illegale sub sorpreso con 15 kg di limoni di mare | denunciato

Durante un'intensa operazione di contrasto alla pesca illegale, i poliziotti marittimi di Brindisi hanno scoperto un sub con ben 15 kg di limoni di mare, denunciandolo immediatamente. Un episodio che sottolinea l'importanza della tutela delle risorse marine e della legalitĂ nel nostro territorio. La lotta contro le pratiche illecite rimane una prioritĂ per preservare la biodiversitĂ e garantire un uso sostenibile delle acque italiane.

BRINDISI - Nel corso di un’attivita? di controllo volta al contrasto della pesca illegale, nella mattinata di sabato scorso, a Brindisi, nel porto esterno e precisamente nello specchio acqueo antistante l’Isola di Pedagne, il personale della Sezione unita? e mezzi navali di Polizia Marittima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pesca illegale, sub sorpreso con 15 kg di "limoni di mare": denunciato

