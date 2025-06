Perugia sotto choc 13enne muore in un laghetto alla festa per la fine della scuola Attesa l' autopsia

Perugia è sotto shock: una tragedia scuote la comunità durante la festa di fine scuola. Un 13enne, coinvolto in un semplice momento di divertimento, ha perso tragicamente la vita nel laghetto. La gravità della vicenda ha lasciato tutti sconvolti, mentre l’autopsia chiarirà le cause di questa perdita improvvisa. La comunità si stringe intorno alla famiglia, attesa con ansia di capire cosa sia realmente accaduto.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri durante la festa alcuni ragazzi hanno fatto il bagno, ma a un certo punto i presenti si sono resi conto che la vittima non era riemersa dall'acqua.

La terribile scoperta alle 7 del mattino da parte di alcuni pescatori che hanno dato l'allarme: in zona c'era una festa. Il padre Salvatore chiamato per il riconoscimento

