Perugia quattordicenne si tuffa in un lago artificiale e muore | era con i compagni a festeggiare la fine della scuola

Un giorno di festa si trasforma in tragedia a Pieve Caina, Marsciano, dove un quattordicenne ha perso la vita tuffandosi in un lago artificiale durante una celebrazione con amici e adulti. La comunità è sconvolta da questa terribile perdita, che ricorda quanto siano preziosi e fragili i momenti di spensieratezza giovanile. Quando il ragazzo si è immerso nell’acqua, nessuno avrebbe potuto immaginare che quel gesto segnasse l’ultimo saluto alla vita.

Un giorno di festa che si trasforma in tragedia: è quanto avvenuto Pieve Caina, a Marsciano, in provincia di Perugia, dove un quattordicenne è morto dopo essersi tuffato in un laghetto artificiale. Il ragazzo, originario di Perugia e studente di una scuola media della città , si trovava nella località insieme ai suoi compagni di classe a alcuni accompagnatori adulti per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Quando il quattordicenne si è tuffato, è immediatamente scomparso. I soccorsi, allertati immediatamente, una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Perugia, quattordicenne si tuffa in un lago artificiale e muore: era con i compagni a festeggiare la fine della scuola

In questa notizia si parla di: perugia - quattordicenne - artificiale - compagni

Ragazzo di 14 anni si tuffa in un laghetto artificiale e muore: era con i compagni a festeggiare la fine della; Quattordicenne perde la vita in un laghetto artificiale durante una gita scolastica. Comunità sotto shock; Perugia, quattordicenne si tuffa in un lago artificiale e muore.

La tragedia è avvenuta a Pieve Caina - Un giorno di festa che si trasforma in tragedia: è quanto avvenuto Pieve Caina, a Marsciano, in provincia di Perugia, dove un quattordicenne è morto dopo essersi tuffato in un laghetto artificiale. Riporta tpi.it

Perugia, 13enne muore in laghetto artificiale durante festa per fine scuola - Un ragazzo di 13 anni è morto annegato domenica pomeriggio in un laghetto artificiale a Pieve Caina, una frazione di Marsciano. Scrive informazione.it