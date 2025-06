Perugia cocaina e più di 13mila euro in contanti | arrestato

Un blitz dei Carabinieri di Perugia ha portato all’arresto di un giovane albanese di 28 anni, sorpreso mentre spaccia cocaina in strada e trovato con oltre 13.000 euro in contanti. Un intervento tempestivo che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di droga. La vicenda evidenzia ancora una volta come la lotta alla criminalità richieda vigilanza costante e prontezza di azione.

Visto mentre vende e catturato. I carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne albanese, senza fissa dimora e incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato in via Pievaiola mentre vendeva una dose a un cliente.

Perugia, spacciatore catturato: cocaina, hashish, marijuana e 6500 euro in contanti - Un cittadino albanese di 28 anni è stato arrestato a Perugia dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti.

