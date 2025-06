Perugia casa depredata in pieno pomeriggio | i ladri sono due ragazzini

Contanti, un profumo, monili, oro, bigiotteria e anche le medaglie di partecipazione a eventi sportivi. È il bottino di un colpo in una casa di Perugia messo a segno da due ragazzini. I due - entrambi di 13 anni - sono stati denunciati furto in abitazione in concorso e possesso ingiustificato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, casa depredata in pieno pomeriggio: i ladri sono due ragazzini

