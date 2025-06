Perugia baby ladri di 12 anni colti in flagranza | scavalcano la recinzione razziano oro e medaglie

A Perugia, due giovanissimi ladri di appena 12 anni sono stati sorpresi in flagrante mentre scavalcavano una recinzione, razziando oro e medaglie. La loro bravata si è conclusa con il deferimento per furto in abitazione e possesso di strumenti da scasso, ma la buona notizia è che tutta la refurtiva è stata recuperata e prontamente restituita ai legittimi proprietari. Un episodio che mette in luce l’importanza di vigilare sui più giovani e prevenire comportamenti pericolosi.

