Perugia 14enne muore in un laghetto alla festa di fine scuola

Tragedia a Perugia: un ragazzino di 14 anni perde la vita in un laghetto durante una festa di fine scuola. Mentre i festeggiamenti si trasformano in un dramma, emergono dettagli inquietanti sulla tragedia che ha sconvolto tutta la comunità . La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare la sicurezza dei giovani in momenti di svago.

A Marsciano in provincia di Perugia un ragazzo di 14 anni è morto dopo aver fatto il bagno in un laghetto artificiale di un’azienda agricola, dove si era recato con compagni di classe e alcuni genitori per festeggiare la fine dell’anno scolastico. È accaduto ieri pomeriggio, domenica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Todi (Perugia), intervenuti sul posto, il 14enne si è tuffato nel laghetto, in località Fontanella, e – per cause ancora da accertare – non è più riemerso. A lanciare l’allarme sono stati gli altri partecipanti alla festa. Il corpo è stato recuperato intorno alle 20 dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perugia, 14enne muore in un laghetto alla festa di fine scuola

