Perugia 13enne muore in laghetto artificiale durante festa per fine scuola

Una tragedia scuote la provincia di Perugia: un ragazzo di 13 anni perde la vita durante una festa di fine scuola, tuffandosi in un laghetto artificiale. Un dramma che ha colpito tutta la comunità e che apre una serie di interrogativi sulla sicurezza di eventi pubblici giovanili. Le indagini dei carabinieri di Todi continuano per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto, mentre tutti si domandano come prevenire simili incidenti in futuro.

(Adnkronos) – Un ragazzo di circa 13 anni è morto domenica sera dopo essersi tuffato in un laghetto artificiale durante una scampagnata per la festa di fine anno scolastico a Marsciano in provincia di Perugia. Sul caso proseguono gli accertamenti dei carabinieri di Todi per chiarire se il ragazzo sia morto annegato o in seguito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

