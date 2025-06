Perseguitavano amministratrice e maestre di un asilo coppia a processo per stalking

una serie di comportamenti molesti e minacciosi che hanno intralciato la serenità quotidiana dell’asilo e del suo staff. La vicenda mette in luce come il rispetto della tranquillità e della sicurezza delle comunità scolastiche sia un dovere fondamentale, tutelato dalla legge. Ora, la coppia coinvolta si trova a processo, mentre le vittime sperano in giustizia e nella riaffermazione dei loro diritti.

Il vociare allegro dei bambini evidentemente gli avrebbe disturbati. E così, a partire dall'aprile del 2022 e fino al mese di giugno dello stesso anno, avrebbero messo in atto una campagna persecutoria nei confronti della amministratrice e legale rappresentate di un micronido di Quinto, compresi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Perseguitavano amministratrice e maestre di un asilo, coppia a processo per stalking

In questa notizia si parla di: amministratrice - perseguitavano - maestre - asilo

Perseguitavano amministratrice e maestre di un asilo, coppia a processo per stalking; Perseguitavano amministratrice e maestre di un asilo, coppia a processo per stalking; Omicidio di Paderno del Grappa, messa alla prova per l'assassino.

Maltrattamenti asilo, licenziate maestre - Il Comune di Pisa ha licenziato duedelle tre maestre indagate nell'inchiesta su presuntimaltrattamenti su bambini in un asilo comunale. Lo riporta ilsecoloxix.it

Grosseto: maltrattamenti in asilo, arrestate 3 maestre - A incastrare le tre maestre finite in arresto ci sarebbero alcuni video ripresi dalle telecamere ... Segnala fanpage.it