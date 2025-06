Permessi brevi | il dirigente scolastico può richiedere il recupero ore senza preavviso

In ambito scolastico, la gestione dei permessi brevi rappresenta un aspetto fondamentale per garantire flessibilità e supporto alle esigenze del personale. Secondo l’art. 16 del CCNL Scuola del 29/11/2007, il dirigente scolastico può richiedere il recupero delle ore senza preavviso, nel rispetto delle norme stabilite. Ma quali sono i limiti e le modalità di questa richiesta? Scopriamolo insieme.

L'art. 16 del CCNL Scuola del 29112007 dispone che: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.