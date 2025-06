Perin Juve al passo d’addio il portiere ha deciso | sul suo tavolo tre offerte dalla Serie A bianconeri già a caccia del sostituto I dettagli

L’addio di Mattia Perin alla Juventus sembra ormai vicino: dopo anni di militanza, il portiere ha deciso di volgere lo sguardo altrove, con tre offerte dalla Serie A sul tavolo. La Vecchia Signora, nel frattempo, accelera la ricerca di un sostituto all’altezza. Riuscirà la squadra a trovare il rinforzo ideale e a tracciare un nuovo capitolo per il reparto portieri? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

L'avventura di Mattia Perin alla Juve può davvero essere giunta al capolinea. Il portiere dopo anni in bianconero sarebbe propenso a lasciare il club per iniziare una nuova avventura altrove che possa consentirgli di giocare con maggiore continuità. Sul suo tavolo, come riportato da Tuttosport, ci sarebbero già tre proposte: la prima è del Milan di Allegri, con il quale il rapporto alla Continassa è stato splendido, anche Como e Bologna hanno fatto un tentativo.

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

