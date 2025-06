Percorsi abilitanti sostegno UniMC | al via i corsi da 40 CFU per triennalisti scadenza 3 luglio 2025

Se sei docente precario con esperienza e sogni di specializzarti nel sostegno, questa è la tua occasione! L’Università di Macerata ha aperto i nuovi percorsi abilitanti da 40 CFU, pensati appositamente per valorizzare il lavoro già svolto nelle scuole. Con una normativa all’avanguardia, questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per qualificarsi e aprire nuove porte nel mondo dell’istruzione. Non perdere tempo, il futuro ti aspetta!

L’Università di Macerata apre le porte ai docenti precari con esperienza, attivando i nuovi percorsi abilitanti sul sostegno da 40 CFU. Un’opportunità formativa mirata, introdotta da una recente normativa, per qualificare il personale già operativo nelle scuole. Una nuova via per la specializzazione L’Ateneo marchigiano ha istituito i percorsi di formazione introdotti dal Decreto Legge . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

