Perché utilizzare il diario di bordo come strumento didattico, anzi: pedagogico e neurodidattico? In un’epoca in cui l’educazione mira alla crescita completa della persona, questo strumento si distingue per la sua capacità di rendere l’apprendimento un’esperienza autentica e coinvolgente. Trasformando la routine scolastica, il diario favorisce la riflessione, l’autoconsapevolezza e lo sviluppo di competenze trasversali, diventando così un alleato fondamentale nel percorso formativo.

In un'epoca in cui l'educazione è chiamata a rispondere non solo alla trasmissione dei saperi ma anche alla crescita integrale della persona, il diario di bordo si rivela uno strumento prezioso. È una pratica didattica capace di trasformare la routine scolastica in un'esperienza significativa, coltivando l'autoconsapevolezza, la riflessione e l'autenticità.

