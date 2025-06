Perché serve una missione Ue per la sicurezza di Hormuz L’analisi di Caffio

Perché l’UE invia una missione di sicurezza nello Stretto di Hormuz? Quando Teheran si trova al centro di tensioni internazionali, questa regione strategica torna a essere il fulcro delle preoccupazioni globali. La stabilità di Hormuz è cruciale per il commercio mondiale, soprattutto per il petrolio, che attraversa le sue acque. Un intervento europeo potrebbe rappresentare un passo decisivo per garantire la pace e la libertà di navigazione, preservando gli interessi di tutti.

Come ogni volta che Teheran è al centro di crisi internazionali, lo Stretto di Hormuz riappare sullo sfondo della scena come possibile area di scontro. In passato l'Iran ha più volte minacciato di chiuderlo al traffico commerciale internazionale ed in particolare a quello di petrolio che rappresenta circa un terzo del trasporto mondiale via mare. Più di trent'anni fa tutto il Golfo Persico ed Hormuz divennero teatro di ostilità, nell'ambito della guerra Iran-Iraq, che coinvolsero la comunità internazionale. Le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione iraniani adottarono strategie aggressive anche verso i mercantili neutrali sistematicamente sottoposti a controlli nell'ambito dei diritti di belligeranza.

