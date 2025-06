Perché questo papà ha fatto scusare la sua bambina dopo un viaggio in aereo di 8 ore

Hai mai assistito a un gesto così dolce e allo stesso tempo esilarante? Il recente video della pagina Instagram The Mum Crew ci ha regalato un momento carico di tenerezza: un papà che, al termine di un volo di 8 ore, fa scusare la sua bambina con tutti i passeggeri. Una scena che ci ricorda quanto l’amore e la senso di responsabilità possano trasformare anche le situazioni più stanche in ricordi indimenticabili. Ma perché questo papà ha deciso di fare così?

Un recente video pubblicato dalla pagina Instagram The Mum Crew è diventato virale dopo aver mostrato una scena tanto divertente quanto teneramente familiare per molti genitori: un padre che, al termine di un lungo volo, fa “scusare” la sua bambina con ogni passeggero a bordo. Nel filmato, Joseph Chestnut tiene in braccio la piccola Ava, vestita completamente di rosa e sorridente, mentre affronta con disinvoltura la fila di passeggeri in uscita dal volo Londra–Atlanta. Nonostante la possibilità che abbia pianto per buona parte del viaggio, Ava appare serena e irresistibilmente simpatica. La mamma, Hannah Chestnut, madre di due gemelle di cinque mesi, Ava e Lily, ha scritto nella didascalia: “Le abbiamo detto che doveva scusarsi di persona con tutti per ciò che li aveva fatti passare durante il volo”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Perché questo papà ha fatto “scusare” la sua bambina dopo un viaggio in aereo di 8 ore

In questa notizia si parla di: scusare - bambina - viaggio - papà

