Perché questo papà ha fatto scusare la sua bambina dopo un viaggio in aereo di 8 ore

Un gesto inaspettato eppure così dolce: un papà che, dopo un viaggio aereo di otto ore, fa scusare la sua bambina con tutti i passeggeri. Il video virale condiviso da The Mum Crew cattura il cuore di molti, svelando l’arte di trasformare una situazione potenzialmente stressante in un momento di tenerezza e buon senso. Ma qual è il motivo dietro questa tenera abitudine? Scopriamolo insieme.

Un recente video pubblicato dalla pagina Instagram The Mum Crew è diventato virale dopo aver mostrato una scena tanto divertente quanto teneramente familiare per molti genitori: un padre che, al termine di un lungo volo, fa “scusare” la sua bambina con ogni passeggero a bordo. Nel filmato, Joseph Chestnut tiene in braccio la piccola Ava, vestita completamente di rosa e sorridente, mentre affronta con disinvoltura la fila di passeggeri in uscita dal volo Londra–Atlanta. Nonostante la possibilità che abbia pianto per buona parte del viaggio, Ava appare serena e irresistibilmente simpatica. La mamma, Hannah Chestnut, madre di due gemelle di cinque mesi, Ava e Lily, ha scritto nella didascalia: “Le abbiamo detto che doveva scusarsi di persona con tutti per ciò che li aveva fatti passare durante il volo”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it