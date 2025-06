Perché la Fiorentina ha preso Dzeko a quasi 40 anni avendo già Kean come centravanti

La Fiorentina sorprende ancora, portando in squadra un campione come Edin Dzeko a quasi 40 anni, nonostante la presenza di Kean come centravanti. Un'operazione che dimostra quanto il club punti sull’esperienza e sulla qualità per rinvigorire l’attacco. Ma cosa ha spinto la società a puntare su un veterano? Scopriamo insieme i motivi di questa scelta strategica che potrebbe rivoluzionare la stagione viola.

La Fiorentina è riuscita ad assicurarsi Edin Dzeko a partire dalla prossima stagione. Un acquisto strategico per la viola fortemente voluto da Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

#Dzeko: la #Fiorentina (a sorpresa) in corsia di sorpasso da quasi una settimana. Video di martedì scorso (10 giugno) Vai su X

?L’idea è in piedi. Anzi, forse a questo punto è già più di un’idea. La Fiorentina ha messo gli occhi da giorni su Edin Dzeko, che non disdegna un ritorno in Italia dopo la parentesi al Fenerbahce. Attaccante proposto dagli intermediari a parametro zero, per lu Vai su Facebook

La Fiorentina sceglie tra Immobile e Dzeko; PedullĂ : Dzeko viaggia veloce verso la Fiorentina. Base d'intesa, firma per un anno con opzione; Fiorentina, gli obiettivi in attacco: Dzeko, Immobile e non solo: anche Shpendi e Ioannidis.

Dalla Turchia: “La Fiorentina si è mossa per Dzeko, pronto un contratto da 2 milioni l’anno” - chiesto a Dzeko se effetivamente lascerà il Fenerbahce a fine stagione e non rinnoverà il suo contratto. msn.com scrive

Dalla Turchia: “La Fiorentina è determinata a prendere Dzeko a parametro 0 nel mercato estivo” - Secondo il noto portale Turco Fanatik la Fiorentina avrebbe messo nel proprio mirino Edin Dzeko per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Come scrive msn.com