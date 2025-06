Perché la classifica del GP Canada poteva essere stravolta cosa è successo dietro la safety car

Il Gran Premio del Canada ha regalato emozioni sorprendenti, dimostrando quanto le dinamiche di gara possano cambiare in un attimo dietro la safety car. Con Russell che conquista la vittoria davanti a Verstappen e Antonelli, la corsa rimane avvincente e ricca di suspense. Sette piloti sono stati sotto investigazione per sorpassi in regime di safety car, ma alla fine tutti assolti, lasciando il loro destino ancora più incerto. Continua a leggere...

Russell ha vinto il GP del Canada davanti a Verstappen e Antonelli. Dopo la gara ben sette piloti sono finiti sotto investigazione per aver effettuato sorpassi in regime di Safety Car. Ma sono stati tutti assolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"La pole position poteva essere nostra, sono molto arrabbiato". Parole, queste, che portano la firma di un visibilmente deluso Charles Leclerc, e che racchiudono in maniera netta la sessione di qualifiche del Gran Premio del Canada appena andata in archivio Vai su Facebook

