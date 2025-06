Perché il Vaticano non fa parte dell’Onu?

Perché il Vaticano non fa parte dell'ONU? Questa domanda affascina molti, poiché l'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresenta l'epicentro della cooperazione globale. Nonostante il suo ruolo di mediatore e promotore di pace, il Vaticano sceglie un percorso diverso, mantenendo uno status speciale che riflette la sua natura ecclesiastica e sovrana. Scopriamo insieme le ragioni di questa scelta unica e cosa significa per il dialogo internazionale. La risposta vi sorprenderà.

L' Organizzazione delle Nazioni Unite è nata il 26 giugno del 1945, giorno in cui terminò la Conferenza di San Francisco e fu firmato lo Statuto dell'organizzazione intergovernativa più grande al mondo, istituita dopo la Seconda guerra mondiale con l'obiettivo di prevenire futuri conflitti. Oggi l'Onu, fondata da 51 Paesi, conta 193 membri. Tra essi non figura il Vaticano. Scopriamo il motivo. I Paesi che non sono membri della Nazioni Unite. La bandiera dell'Onu. Con l'ingresso del Sud Sudan, avvenuto nel 2011, i membri delle Nazioni Unite sono diventati come detto 193: la quasi totalità degli Stati indipendenti indiscussi ad eccezione di Città del Vaticano, Palestina e Taiwan.

