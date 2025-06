Perché il Milan vuole Nunez perché può prenderlo e cosa farà con Gimenez

Il Milan punta con decisione su Nunez, un colpo strategico per rinforzare l’attacco. Ma perché il club rossonero potrebbe riuscire a prenderlo? E cosa farebbe con Gimenez, un talento che potrebbe integrarsi alla perfezione nel suo progetto? Mentre il Liverpool si disfa del centravanti uruguaiano, i rossoneri valutano il momento giusto per investire in un futuro di successi, capitalizzando anche la loro esperienza di mercato a gennaio.

Il Liverpool ha strapagato il centravanti uruguaiano tre anni fa: ha lottato tanto, ha sbagliato tanti e ora è finito sul mercato. Ma il Milan già a gennaio ha investito nello stesso ruolo, e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché il Milan vuole Nunez, perché può prenderlo e cosa farà con Gimenez

In questa notizia si parla di: milan - vuole - nunez - prenderlo

Un video per la storia: il Bologna vuole la Coppa, il Milan l’ultimo ostacolo - Un video avvincente racconta la sfida del Bologna, pronto a conquistare la coppa. Dopo la delusione di San Siro, i rossoblù sono determinati a superare l’ultimo ostacolo: il Milan.

NUNEZ-MILAN, LE ULTIME NEWS Il Milan di Allegri e Tare sta valutando l'acquisto di un attaccante di alto profilo internazionale, tra i vari nomi in lista è stato proposto Darwin Nunez. Il valore a bilancio dell'attaccante che si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro, Vai su Facebook

Perché il Milan vuole Nunez, perché può prenderlo e cosa farà con Gimenez; Mercato: Osimhen sogno Juve, il Milan pensa a Nunez; Milan, Allegri ha chiesto un attaccante di livello. Duello di mercato con il Napoli per Nunez.

Retegui, Nunez, Vlahovic: chi può arrivare davvero al Milan - L’attacco del Milan nella nuova stagione: tra ambizioni di rinforzo e sfide di mercato, le strategie di Allegri per un reparto offensivo competitivo. Scrive msn.com

Gimenez non basta, il Milan vuole un grande 9: Darwin Nuñez è pronto - Se è vero che nella rosa rossonera c’è già Santiago Gimenez, il maxi investimento dell’era RedB ... Segnala informazione.it