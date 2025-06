Perché Cristiano Ronaldo mette lo smalto nero sulle unghie dei piedi i benefici della sua pedicure

Perché Cristiano Ronaldo sceglie di mettere lo smalto nero sulle unghie dei piedi? Oltre a uno stile distintivo, questa pratica offre numerosi benefici, dalla cura dell’igiene alla prevenzione di fastidiosi disturbi. Non solo calciatori, ma anche atleti di ogni disciplina adottano questa tendenza per sentirsi più sicuri e curati. Scopriamo insieme i motivi che rendono questa abitudine così popolare e vantaggiosa.

È una pratica molto diffusa tra gli sportivi, non solo calciatori: per questione d'igiene personale e al tempo stesso di prevenzione rispetto a disturbi fastidiosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - mette - smalto

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

Perché Cristiano Ronaldo mette lo smalto nero ai piedi?; Cristiano Ronaldo si mette lo smalto sulle dita dei piedi: ecco il perché; Perché Cristiano Ronaldo colora le unghie dei piedi con lo smalto: lo faceva anche Mike Tyson.

Perché Cristiano Ronaldo mette lo smalto nero sulle unghie dei piedi, i benefici della sua pedicure - È una pratica molto diffusa tra gli sportivi, non solo calciatori: per questione d'igiene personale e al tempo stesso di prevenzione rispetto a disturbi ... Lo riporta fanpage.it

Cristiano Ronaldo si mette lo smalto sulle dita dei piedi: ecco il perché - Non si tratta, comunque, della prima volta in cui Ronaldo viene immmortalato con lo smalto sulle unghie: il particolare emerge anche in uno scatto risalente allo scorso gennaio, quando l ... Riporta ilgiornale.it