Perché arriva Selvaggia Lucarelli Isola dei Famosi notizia ufficiale | cosa farà e con chi sarà

In un inedito cambio di scena, Selvaggia Lucarelli – abitualmente tra i volti più pungenti e riconoscibili di Ballando con le stelle – questa sera siederà nello studio di Mediaset per una serata speciale dell’ Isola dei famosi. A volerla fortemente nel team della diretta è stata la conduttrice Veronica Gentili, che la accoglierà nel salotto del reality show in onda su Canale 5. La sua partecipazione, come anticipato da alcune indiscrezioni, è destinata a non passare inosservata e potrebbe avere ripercussioni interessanti sul futuro della trasmissione. A confermare la sua presenza è stata la stessa giornalista, che però non ha voluto rivelare pubblicamente le ragioni precise del suo intervento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it