Perché a vent' anni devo vivere con la paura che un uomo mi faccia del male?

A soli vent'anni, Cecilia si chiede perché ancora viviamo in un mondo in cui molte ragazze portano nel cuore la paura di incontrare violenza. La crescente frequenza dei femminicidi e il timore di confrontarsi con uomini violenti influenzano profondamente le scelte e le emozioni delle giovani. È tempo di affrontare questa realtà e costruire insieme un futuro più sicuro e libero per tutte.

Cecilia, 19 anni, riflette su quanto la frequenza dei femminicidi e il timore di poter incontrare un uomo violento condizioni la vita delle più giovani.

