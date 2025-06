Per una città sempre più pulita | a Cesenatico due totem trasparenti contro gli abbandoni dei rifiuti

Per una Cesenatico sempre più pulita e vivibile, arrivano due innovative strutture trasparenti contro l’abbandono dei rifiuti. Da mercoledì, in occasione della Notte Rosa, prende il via il progetto Broken Window, un’iniziativa congiunta di Hera e del Comune per sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale e incentivarne la partecipazione. Un’occasione unica per costruire insieme una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente in cui viviamo.

