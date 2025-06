Per Patti Smith Dua Lipa è un modello

padrone di sé e un’autenticità che la rendono un’ispirazione per molti. Dua Lipa si distingue non solo per il talento, ma anche per la capacità di rimanere fedele a se stessa in un mondo spesso dominato dalla superficialità. Una vera stella moderna, capace di unire successo e valori autentici, ecco perché Patti Smith la vede come un modello da seguire, un esempio di integrità e passione.

Già un anno fa, Patti Smith aveva speso bellissime parole per Dua Lipa, firmando un suo ritratto per lo speciale del Time sulle cento persone più influenti al mondo. Adesso, è tornata a tesserne le lodi nel corso della cover story sulla popstar dell’edizione britannica di Vogue. Queste le sue parole: «Sceglierla come una sorta di modello da seguire non è sbagliato. Ama divertirsi e ha a cuore le persone, e questo va di pari passo con una vera sete di conoscenza. Sta lottando per proteggerci dall’intelligenza artificiale, che è una cosa che ci riguarda tutti. Non ha paura di esprimersi a favore dei rifugiati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Per Patti Smith, Dua Lipa è «un modello»

