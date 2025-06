Per partecipare alle nozze napoletane di una coppia di amici l' influencer ha scelto un look semplice e glamour | un tubino verde acido firmato Des Phemmes

Chiara Ferragni ha trasformato un momento speciale come il matrimonio di amici in un’occasione per immergersi nella magia di Napoli, tra cultura, sapori autentici e stile impeccabile. Optando per un look semplice ma glamour, un tubino verde acido firmato Des Phemmes, ha dimostrato ancora una volta come l’eleganza possa essere spontanea e naturale. E così, tra un sorso di caffè e una fetta di pizza, la fashion influencer si prepara a vivere un’indimenticabile giornata di nozze, affascinando con il suo glamour naturale.

C hiara Ferragni ha preso la scusa del matrimonio di una coppia di amici per trascorrere un weekend a Napoli: un finesettimana all’insegna della cultura e del gusto, tra giri in motorino, visite al Duomo e un food tour tra le specialità locali. L’influencer ha fatto tappa da Concettina ai Tre Santi per una pizza e da Sansone per un caffè prima di indossare l’abito da cerimonia scelto per le nozze, a cui ha partecipato insieme all’inseparabile amico Angelo Tropea. Lo stile di Chiara Ferragni visto attraverso i suoi look più belli. guarda le foto Chiara Ferragni a Napoli, l’abito da cerimonia verde fluo . 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per partecipare alle nozze napoletane di una coppia di amici, l'influencer ha scelto un look semplice e glamour: un tubino verde acido firmato Des Phemmes

