Per Núñez è sfida a due tra Milan e Napoli | ecco la cifra per l’attaccante

L’estate si infiamma con la sfida tra Milan e Napoli per Darwin Núñez, l’attaccante che potrebbe rivoluzionare il mercato. Con una cifra di partenza di 60 milioni, questa operazione promette scintille tra le due grandi squadre italiane. Antonio Conte e Massimiliano Allegri vedono in lui il rinforzo ideale, ma solo uno potrà portarlo a casa. Resta da scoprire chi avrà la meglio in questa corsa ad alta tensione.

Darwin Núñez è l'obiettivo numero uno di Milan e Napoli per l'attacco. Antonio Conte lo vede come un possibile sostituto per Romelu Lukaku, mentre Massimiliano Allegri come un'occasione per mettere competizione all'interno dell'attacco 60 milioni di motivi per dire sì La base d'asta per l'acquisto dell'estate sembra essere 60 milioni. Non pochi soldi quelli richiesti .