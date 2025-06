Per l' anno scolastico che verrà la prima scelta sono sempre i licei

Per l'anno scolastico che verrà, i licei si riconfermano la prima scelta degli studenti italiani. Mentre si avvicina il momento della Maturità, molti si concedono una pausa meritata prima di affrontare nuove sfide, soprattutto chi cambierà istituto. La decisione è ormai definitiva da mesi, ma vale la pena analizzare le preferenze emergenti: come sempre, a conquistare il podio sono i licei, simbolo di cultura e opportunità.

Il prossimo anno accademico sembra lontano per tutti gli studenti. Tralasciando chi sarà impegnato nella Maturità in partenza nei prossimi giorni, i ragazzi possono concedersi un po' di meritato riposo per poi dedicarsi a una nuova avventura, in particolare chi dovrà cambiare istituto. La scelta ormai è fatta da diversi mesi, ma è sicuramente molto interessante analizzare le preferenze degli studenti. A vincere, come sempre ormai, sono i licei che stando ai primi dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sono stati scelti da circa il 60% degli studenti a livello nazionale (con un leggerissimo aumento dello 0,36%) con la preferenza per l'indirizzo scientifico seguito dal classico e dal linguistico.