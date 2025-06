Per la violenza sessuale il tempo di reazione non conta

In un caso che ha scosso l’opinione pubblica, la Cassazione ha stabilito che per la violenza sessuale il tempo di reazione non conta, annullando le assoluzioni precedenti e ordinando un nuovo processo d’appello. La decisione sottolinea la ferma posizione della giustizia contro ogni forma di abuso, garantendo che la tutela delle vittime prevalga su eventuali dubbi processuali. Questo episodio riafferma l’importanza di perseguire con fermezza chi compie tali crimini, indipendentemente dai tempi o dalle circostanze.

AGI - La Cassazione ha annullato la doppia assoluzione disponendo un processo d'appello bis per un ex sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess che gli si era rivolta per problemi col suo datore di lavoro. I giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso del pg di Milano Angelo Renna e della donna, hanno bocciato le prime due sentenze nelle quali si sosteneva che "i comportamenti dell'uomo non erano qualificabili come repentini o insidiosi perché erano durati venti o trenta secondi". Reazione e contesto. Inoltre, la Cassazione sottolinea che " il ritardo nella reazione, cioè nella manifestazione del dissenso, è stato irrilevante avuto riguardo al contesto". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Per la violenza sessuale il tempo di reazione non conta

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - tempo - reazione

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

Violenza sessuale, non conta il tempo di reazione https://ilsole24ore.com/art/violenza-sessuale-non-conta-tempo-reazione-AHtP7zHB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1750089024… Vai su X

Il "ritardo nella reazione" della “vittima" nella “manifestazione del dissenso” è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”. Tradotto: non conta quanto tempo passa dall’inizio di una violenza e il venir meno del consenso della vittima perché Vai su Facebook

Violenza sessuale, non conta il tempo di reazione; La Cassazione: 'Se c'è violenza non conta il tempo di reazione'; Cassazione, non contano i tempi di reazione delle vittime per determinare la violenza sessuale.

Cassazione: "Se c'è violenza non conta tempo di reazione". Il caso dei 30 secondi prima di reagire - che già nei mesi scorsi aveva annullato l'assoluzione per l'ex sindacalista accusato di abusi da parte di una hostess - Lo riporta msn.com

Violenza sessuale, non conta il tempo di reazione - bis per il sindacalista assolto in appello per violenza sulla hostess, che non si era opposta malgrado i 30 secondi a disposizione ... Riporta ilsole24ore.com