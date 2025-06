Per la prima volta una donna a capo del Secret Intelligence Service

Per la prima volta nella sua storia, il MI6, il prestigioso Secret Intelligence Service britannico, si affida a una donna per guidarlo: Blaise Metreweli, 47 anni, è la nuova capa dell’intelligence estera. Un traguardo significativo in un panorama globale complesso e in rapido mutamento. Questa nomina, decisa dal premier Keir Starmer, segna un passo avanti verso l’uguaglianza di genere e la modernizzazione dei servizi segreti occidentali, chiamati a affrontare sfide senza precedenti.

A quasi 116 anni dalla sua nascita, l’MI6, il Secret Intelligence Service britannico, si prepara a voltare pagina con una nomina storica: Blaise Metreweli, 47 anni, è stata scelta come nuova capa dell’intelligence estera, raccogliendo un testimone che, per oltre un secolo, è passato solo di mano in mano maschile. Un incarico, deciso dal premier Keir Starmer, che arriva in un momento molto delicato per l’intelligence occidentale, chiamata a rispondere a minacce sempre più sofisticate e diffuse. E, in questo contesto, la scelta di Metreweli riflette la volontà e, forse, la necessità, di affrontare le nuove dinamiche globali con una visione e una sensibilità diversa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per la prima volta una donna a capo del Secret Intelligence Service

