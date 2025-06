Per la Festa del Papà che negli Usa si celebra a giugno Meghan condivide un video tenerissimo che mostra il lato più intimo e affettuoso di Harry con i figli

semplice e autentica, svelando il suo lato più dolce e affettuoso. Meghan Markle ci ricorda che l’amore di un padre si riconosce nei gesti semplici e profondi, quelli che non hanno bisogno di corone o castelli. In questo tenero video, Harry dimostra che il vero regno di un papà è la sua famiglia, e ci invita a celebrare l’amore più sincero e genuino.

N on servono corone né castelli per riconoscere un padre innamorato della propria famiglia. Ce lo ricorda Meghan Markle che, in occasione della Festa del Papà celebrata il 15 giugno negli Stati Uniti, ha condiviso sui social un video privato e sorprendentemente intimo del principe Harry con i loro due figli, Archie e Lilibet. Un montaggio tenerissimo, accompagnato dalla canzone Have It All di Jason Mraz, in cui Harry appare in una veste molto lontana da quella istituzionale: quella di un padre presente, giocoso, totalmente rapito dai suoi bambini. A commento, solo una frase essenziale: «Il migliore. 🔗 Leggi su Iodonna.it