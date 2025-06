Per il Pd Le corse tagliate di Conerobus sono l' emblema dell' incapacità generalizzata del centrodestra

Per il Partito Democratico, le corse tagliate di Conerobus rappresentano l’emblema di un’incapacità diffusa del centrodestra nella gestione dei servizi pubblici. A Ancona, il gruppo consiliare si scaglia contro questa decisione, definendola un fallimento delle politiche trasportistiche della coalizione di centrodestra. I Democratici denunciano ancora una volta come queste riduzioni mettano a rischio la mobilità cittadina, evidenziando la necessità di un intervento immediato e deciso.

ANCONA – Il gruppo consiliare del Partito Democratico nel consiglio comunale di Ancona protesta contro i tagli alle corse operati da Conerobus e ritiene l’intera vicenda «un autentico fallimento delle politiche trasportistiche dell’intera filiera di centrodestra». I Dem spiegano: «Di nuovo tagli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Per il Pd «Le corse tagliate di Conerobus sono l'emblema dell'incapacità generalizzata del centrodestra»

In questa notizia si parla di: corse - conerobus - centrodestra - tagliate

Conerobus taglia le corse per il periodo estivo, colpite soprattutto le linee principali e quelle dei borghi - Conerobus riduce le corse estive, colpendo in particolare le linee più frequentate e quelle che servono i borghi.

Per il Pd «Le corse tagliate di Conerobus sono l'emblema dell'incapacità generalizzata del centrodestra»; Conerobus alle strette. Diminuiscono le corse anche in linee chiave. Rivisto l’orario estivo; Zinni: «Chiediamo scusa per i recenti disservizi di Conerobus».

Conerobus, corse tagliate e turni di fuoco. Il sindacato: «Il nuovo Ad? Venga a guidare lui» - Un ordine del giorno di fuoco per la Rsu di Conerobus che si è riunita giovedì pomeriggio. Si legge su msn.com

Fuga di autisti, corse tagliate e passeggeri lasciati a piedi: Conerobus, l’ora della verità - Tema: i turni estivi e il taglio delle corse che sta facendo infuriare centinaia di abbonati, ad Ancona e in provincia ... msn.com scrive