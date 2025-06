Per il 25° anniversario CardCaptor Sakura debutta al cinema con contenuti esclusivi

Per il 25° anniversario di Cardcaptor Sakura, la magia della piccola eroina torna sul grande schermo con contenuti esclusivi e sorprese imperdibili. Dalle nuove illustrazioni originali alla riedizione cinematografica con gadget speciali, i fan sono invitati a rivivere l’incanto di questa icona degli anime. Un’occasione unica per celebrare un traguardo così speciale: il ritorno di Cardcaptor Sakura promette emozioni e nostalgia a non finire.

Per il 25° anniversario di CardCaptor Sakura, la piccola eroina è pronta a tornare al cinema con immagini, illustrazioni e altri contenuti extra, disponibili da quest'estate in Giappone. A 25 anni dall'uscita di CardCaptor Sakura, i fan della celebre eroina creata da CLAMP ricevono un regalo speciale: nuove illustrazioni originali, una riedizione cinematografica con gadget esclusivi e la rara apparizione delle doppiatrici storiche. Cardcaptor Sakura: 25 anni dopo, Sakura torna al cinema con nuovi incantesimi A volte i veri incantesimi non arrivano con formule e bacchette, ma con un tratto di matita.

